в коробке лежат шары белого и красного цвета. число красных шаров первую четвёртую от числа белых. достань шар не глядя 10 раз. записывай его цвет и возращай обратно шары какого цвета ты выни чаще?

Математика

в коробке лежат шары белого и красного цвета. число красных шаров первую четвёртую от числа белых. достань шар не глядя 10 раз. записывай его цвет и возращай обратно шары какого цвета ты выни чаще?

Автор: Гость