в коробке лежат шары белого и красного цвета. число красных шаров первую четвёртую от числа белых. достань шар не глядя 10 раз. записывай его цвет и возращай обратно шары какого цвета ты выни чаще?
Математика
в коробке лежат шары белого и красного цвета. число красных шаров первую четвёртую от числа белых. достань шар не глядя 10 раз. записывай его цвет и возращай обратно шары какого цвета ты выни чаще?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как мы имеем в 4 раза больше белых шаров в основной массе,то за 10 раз вытащим предположительно больше белых нежели красных.
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