Известно,что каждый член группы выполняет определённую роль, выбери группу в качестве примера и подумай какие роли можно в ней выполнять РОЛИ в ГРУППЕ
География
Известно,что каждый член группы выполняет определённую роль, выбери группу в качестве примера и подумай какие роли можно в ней выполнять РОЛИ в ГРУППЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ищите, уже решено. Cо схемой посарайтесь справится сами, но в каждой группе есть (например класс): - лидер - изгой - красавица - клоун (часто он же и двоечник-хулиган) - заучка - двоечник-хулиган - "блатные" - средний класс Все из хотят дружить с лидером, так же все заинтересованны дружбой или благосклонностью красавицы. Изгой - часто либо бедный, либо тихий член группы, который не преупевает ни в чём Заучку не любят, но всегда пристают к нему с просьбой списать "Блатных" обычно не любят, так как оценки им выставляю не за знания, а за родительские связи, но если "блатной" к тому же лидер - тогда его любят все.
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