Сторона ромба с его диагоналями образует углы,разность которых равна 15 градусов.Найдите углы ромба.
Геометрия
Сторона ромба с его диагоналями образует углы,разность которых равна 15 градусов.Найдите углы ромба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол ромба в два раза больше угла стороны ромба и его диагонали следует разность между углами будет в два раза больше 15*2=30 сумма двух углов ромба, принадлежащих одной стороне =180* (*-градусы) значит (180-30)/2=75 -одна пара углов ромба = кажый из углов 75+30=105* - каждый из углов второй пары
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