Найдите длины сторон АВ и АС треугольника АВС, если ВС =8, а длины высот, опущенных на АС и ВС, соответственно 6,4 и 4.
Геометрия
Найдите длины сторон АВ и АС треугольника АВС, если ВС =8, а длины высот, опущенных на АС и ВС, соответственно 6,4 и 4.
Ответ(ы) на вопрос:
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высота АР=4 см АВ=кореньАР^2+ВР^2=4корень2 АС=кореньАР^2+РС^2=4корень2
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