Найдите длины сторон АВ и АС треугольника АВС, если ВС =8, а длины высот, опущенных на АС и ВС, соответственно 6,4 и 4.

Геометрия

Найдите длины сторон АВ и АС треугольника АВС, если ВС =8, а длины высот, опущенных на АС и ВС, соответственно 6,4 и 4.

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