Найдите величину (в градусах) вписанного угла α ,опирающегося на хорду AB, равную радиусуокружности
Геометрия
Найдите величину (в градусах) вписанного угла α ,опирающегося на хорду AB, равную радиусуокружности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В задаче возможны 2 варианта: когда вершина угла лежит на меньшей дугеи когда вершина угла лежит на большей дуге. В первом случае треугольник ОАВ будет равносторонним (все стороны равны по а), поэтому центральный угол равен 60°, а поскольку вписанный угол равен половине центрального, опирающегося на ту же дугу, то он равен 30°. Во втором случае центральный угол будет равен 360 - 60 = 300°, поэтому вписанный угол будет равен 300 / 2 = 150°.
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