медведь и май,звуко-буквенный разбор
Русский язык
медведь и май,звуко-буквенный разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
медведь - мед-ведь - [м' идв' эт'] - 2 слога м [м'] - согл.,непарн.,зв.,мягк. е [и] - глас.,безударн. д [д] - согл.,парн.,зв.,тв. в [в'] - согл.,парн.,зв.,мягк. е [э] - глас.,ударн. д [т'] - согл.,парн.,глух.,мягк. ь [-] 7б.,6зв. май - [май'] - 1 слог м [м] - согл.,непарн.,зв.,тв.,сон. а [а] - глас.,ударн. й [й'] - согл.,непарн.,зв.,мягк.,сон. 3б.,3зв.
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