сочинение про осень (с названием)

Гость: Гость:

Осенний лес. Осенью лес весь разноцветный.Листья на деревьях красные,оранжевые,жёлтые.Пахнет свежестью.Сквозь жёлтые листья можно увидеть красные гроздья рябины.Возьмёшь оторвёшь ветточку,понюхаешь так и чувствуется приход осени.Где то под листьями шуршит ёж. Ты идёшь по лесу и под ногами шуршит листва.Как будто идёшь по разноцветному ковру.Вот так наступает осень в лесу.