сочинение про осень (с названием)
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сочинение про осень (с названием)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенний лес. Осенью лес весь разноцветный.Листья на деревьях красные,оранжевые,жёлтые.Пахнет свежестью.Сквозь жёлтые листья можно увидеть красные гроздья рябины.Возьмёшь оторвёшь ветточку,понюхаешь так и чувствуется приход осени.Где то под листьями шуршит ёж. Ты идёшь по лесу и под ногами шуршит листва.Как будто идёшь по разноцветному ковру.Вот так наступает осень в лесу.
Гость:
Осенний ветер Шумят в парке деревья,гуршит опавшая листва.Это гуляет по аллеям осенний ветер.Залетает ветер в клёны,к земле берёзки,срывает листья с могучих дубов.Шелестят на ветру листья,шевелятся густые кусты,тревожно шепчутся травы.
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