Запиши одним словом -несклоняемым сущ.,данные определения слов.а)мастерская по ремонту и изготовлению одежды и обуви б)шейный платок,шарф в)условие, которое должен выполнить один из спорщиков г)блюдо из протертых овощей или раз...
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Запиши одним словом -несклоняемым сущ.,данные определения слов.а)мастерская по ремонту и изготовлению одежды и обуви б)шейный платок,шарф в)условие, которое должен выполнить один из спорщиков г)блюдо из протертых овощей или размятых овощей д)артист,объявляющий номера программы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) ателье б) кашне в) пари г) пюре д) конферансье
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