Запиши одним словом -несклоняемым сущ.,данные определения слов.а)мастерская по ремонту и изготовлению одежды и обуви б)шейный платок,шарф в)условие, которое должен выполнить один из спорщиков г)блюдо из протертых овощей или раз...

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Запиши одним словом -несклоняемым сущ.,данные определения слов.а)мастерская по ремонту и изготовлению одежды и обуви б)шейный платок,шарф в)условие, которое должен выполнить один из спорщиков г)блюдо из протертых овощей или размятых овощей д)артист,объявляющий номера программы

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