Помогите пожалуйста! Сочинение на тему: Жить в обществе и быть свободным от общества не льзя.

Гость: Гость:

Общество не могло бы существовать, если бы каждый член его не соблюдал разумных законов. Но если нельзя быть свободным полностью, это не значит, что не нужно добиваться хотя бы частичной личной свободы. Этим и занимаются нормальные люди в нормальных обществах, и не без успеха.