Один хлопчик 20 листопада 2004року сказав: '' Різниця між числами прожитих мною місяців і прожитих мною років(повних) сьогодні вперше стала рівною 111''. Коли народився цей хлопчик?
Математика
Один хлопчик 20 листопада 2004року сказав: '' Різниця між числами прожитих мною місяців і прожитих мною років(повних) сьогодні вперше стала рівною 111''. Коли народився цей хлопчик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
111місяців:12місяців=9років 3 місяці-було хлопчику у 2004р. 20 листопада 2004р.11місяця-9р.3міс.=1995р.8міс. Відповідь:хлопчик народився 20 серпня 1995році.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Физика
тепловоз на горизонтальном участке пути длиной 600 м развивает постоянную силу тяги 147 кН.Скорость поезда возрастает при этом от 36 до 54 км/ч.Опр...
Русский язык