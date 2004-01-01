Один хлопчик 20 листопада 2004року сказав: '' Різниця між числами прожитих мною місяців і прожитих мною років(повних) сьогодні вперше стала рівною 111''. Коли народився цей хлопчик?

Математика

Один хлопчик 20 листопада 2004року сказав: '' Різниця між числами прожитих мною місяців і прожитих мною років(повних) сьогодні вперше стала рівною 111''. Коли народився цей хлопчик?

Автор: Гость