начерти квадрат ABCD, длина которого 6 см. Дострой его ло квадрата с длиной стороны 6 см и найди площадь квадрата ABCD

Математика
начерти квадрат ABCD, длина которого 6 см. Дострой его ло квадрата с длиной стороны 6 см и найди площадь квадрата ABCD
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*4=48см 6см если достроить с длиной ещё 6см получится длина 12см т.к у квадрата все стороны равны 12ум на 4 стороны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Один хлопчик 20 листопада 2004року сказав: '' Різниця між числами прожитих мною місяців і прожитих мною років(повних) сьогодні вперше стала рівною ...
Ответить
География
Помогите пожалуйста! Сочинение на тему: Жить в обществе и быть свободным от общества не льзя.
Ответить
Физика
тепловоз на горизонтальном участке пути длиной 600 м развивает постоянную силу тяги 147 кН.Скорость поезда возрастает при этом от 36 до 54 км/ч.Опр...
Ответить
Русский язык
сочинение про осень (с названием)
Ответить
Экономика
в чем отличие програмиста и пользователя?
Ответить