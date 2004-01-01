начерти квадрат ABCD, длина которого 6 см. Дострой его ло квадрата с длиной стороны 6 см и найди площадь квадрата ABCD
Математика
начерти квадрат ABCD, длина которого 6 см. Дострой его ло квадрата с длиной стороны 6 см и найди площадь квадрата ABCD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*4=48см 6см если достроить с длиной ещё 6см получится длина 12см т.к у квадрата все стороны равны 12ум на 4 стороны
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