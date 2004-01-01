Якщо в деякому числі перенести кому ліворуч на два знаки, то воно зменшиться на 118,8. Знайдіть це число.
Математика
Якщо в деякому числі перенести кому ліворуч на два знаки, то воно зменшиться на 118,8. Знайдіть це число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, наше число х. чтобы в каком-либо числе перенести запятую на 2 знака влево, надо это число разделить на 100. т.е. х/100. при этом наше число уменьшиться на 118,8. значит, х/100=х-118,8 0,01х=х-118,8 -0,99х= -118,8 х=120 наше число 120.
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