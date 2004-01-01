в треугольнике авс угол с равен 90, ас=10, sina=3/5, найти вс
Алгебра
в треугольнике авс угол с равен 90, ас=10, sina=3/5, найти вс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. cos² A = 1-sin² A = 1-9/25 = 16/25 cos A = 4/5 2. cos A = AC/AB AB=AC/cos A = 10 · 5/4 = 25/2 3. sin A = BC/AB BC = AB·sin A = 25/2 · 3/5 = 7,5 Ответ. 7,5
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