Значение какого выражения, c/d или c+1/d+1 , больше, если c больше d больше 0 ?

Алгебра
Значение какого выражения, c/d или c+1/d+1 , больше, если c больше d больше 0 ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 С + 1      C       (C+1) * D - C * (D + 1)           D - C -------- - ---- = ----------------------------- = ---------------  D + 1      D             (D + 1) * D                 (D + 1 ) * D Если  C > D > 0, то полученное выражение отрицательно, следовательно, при прибавлении по 1 к числителю и знаменателю значение дроби уменьшится
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