Значение какого выражения, c/d или c+1/d+1 , больше, если c больше d больше 0 ?

С + 1 C (C+1) * D - C * (D + 1) D - C -------- - ---- = ----------------------------- = --------------- D + 1 D (D + 1) * D (D + 1 ) * D Если C > D > 0, то полученное выражение отрицательно, следовательно, при прибавлении по 1 к числителю и знаменателю значение дроби уменьшится