(4/5)в степени -2 минус (1/27)в степени 1/3 ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА
Алгебра
(4/5)в степени -2 минус (1/27)в степени 1/3 ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4/5)в степени -2= (5/4)^2=5^2/4^2=25/16 (1/27)в степени 1/3=((1\3) ^ 3)в степени 1/3=1/3^(3*1/3)=(1/3)^1=1/3 25\16-1\3=(75-16)\(3*16)=59\48
Гость:
[latex]=(\frac{5}{4})^2-\sqrt[3]{\frac{1}{27} }=\frac{25}{16}-\frac{1}{3}=\frac{75-16}{48}=\frac{59}{48}=1\frac{11}{48} [/latex]
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