При прокаливании CaCO3 получилось CO2 и CaO. Какая масса разложения,если выделилось 22,4 л газа? Условия нормальные. Сколько молекул в этом газе? Какая плотность по водороду? Помогите н аз автра на олимпиаду!

Химия
При прокаливании CaCO3 получилось CO2 и CaO. Какая масса разложения,если выделилось 22,4 л газа? Условия нормальные. Сколько молекул в этом газе? Какая плотность по водороду? Помогите н аз автра на олимпиаду!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 CaCO3 = CO2(газ) + CaO m(CaCO3) - ? N(CO2) D H2 - ? V(CO2)= 22.4   n(CO2) = 1моль m(CaCO3) = 100г N(CO2) =  6,02·10^23   D H2  = [latex]\frac{M(CO2)}{M(H2)}[/latex] = 22
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