При прокаливании CaCO3 получилось CO2 и CaO. Какая масса разложения,если выделилось 22,4 л газа? Условия нормальные. Сколько молекул в этом газе? Какая плотность по водороду? Помогите н аз автра на олимпиаду!

Химия

При прокаливании CaCO3 получилось CO2 и CaO. Какая масса разложения,если выделилось 22,4 л газа? Условия нормальные. Сколько молекул в этом газе? Какая плотность по водороду? Помогите н аз автра на олимпиаду!

Автор: Гость