3 етил 2 метилгентан структурная формула?

Химия
3 етил 2 метилгентан структурная формула?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
           CH3   C2H5              |       | H3C -   CH  -  CH - CH2 - CH2- CH2 - CH3
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