3 етил 2 метилгентан структурная формула?
Химия
3 етил 2 метилгентан структурная формула?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3 C2H5 | | H3C - CH - CH - CH2 - CH2- CH2 - CH3
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