составьте задачу на зависимость между длиной и шириной прямоугольника площадью 36см
Математика
составьте задачу на зависимость между длиной и шириной прямоугольника площадью 36см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямоугольник площадью 36 кв.см заменили равным ему по площади. Длина второго прямоугольника в 2 раза больше длины первого. Как изменится ширина второго прямоугольника по отношению к ширине первого?
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