решить уравнение:2x+1-4x=6+2x+8x-9+5
Алгебра
решить уравнение:2x+1-4x=6+2x+8x-9+5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х-4х-2х-8х=6-9+5-1 -12х=1 х=-1/12
Гость:
2x+1-4x=6+2x+8x-9+5 2x-4x-2x-8x=6-9+5-1 -12x=1 x=-12
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