нужно мини-сочинение о любой пословице!!! буду признателен

Русский язык
нужно мини-сочинение о любой пословице!!! буду признателен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Народ говорит : "За одного битого, двух небитых дают".Она означает, что человек побывавший в разных сложных ситуациях способен на большее, чем новичек. И не стоит бояться сложностей и поражений. И действительно, бывалый знает как поступать в критических ситуациях или хотя бы что нельзя делать. Он не теряется и не паникует потому, что уже сталкивался с подобным. Чего не скажешь о новичке. Пословицы несут в себе знания, прошедшие через года, а иногда и века. Они  могут напомнить о прописных истинах. Век живи, век учись. И пословицы в этом тоже помогут. 
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