Подберите слова Рыба       к . . ь . а небольшое помещение,где моются     б . . ь . а

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Подберите слова Рыба       к . . ь . а небольшое помещение,где моются     б . . ь . а
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыба- килька. Небольшое помещение, где моются-банька.
Гость:
Рыба к . . ь . а - килька небольшое помещение,где моются б . . ь . а - банька
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