Пожалуйста. очень срочно помогите соствить контрольный диалог на тему: Ви прочитали цікаву книжку. Переконайте однокласника теж прочитати її. мне очень-очень на завтра нужно!

Гость: Гость:

-Ромо, вчора я прочитав таке цікаве оповідання! -Що то за книга? -Жвалевського "Тут тебе ніхто не образить". -Але ж вона не наукова! Шкода на неї витрачати час, краще погуляти. -На цю книгу - не шкода! Вона дуже цікава. Це суміш фантастики та казки. Молоді дівчата-студентки вчаться захищати людей від жахів. Інколи жахіття безпечні та здатні лише налякати, а іноді вони можуть навіть вбити, бо мають велику силу. Дівчина та її вчитель випадково натрапляють на такого смертельно небезпечного монстра. -Так це книга-жахів? Мені таке не подобається! - Ні!!! Автор пиши з таким гумором, що я сміявся на всю кімнату і впродовж всієї книжки. Я ще ніколи не читав такої смішної книжки! Це неймовірно! Якщо тобі не сподобається ця, я з"їм свого носовичка. Згоден? -Ого! Швидше неси її сюди!!! Та не забуть носовичка.