Катеты прямоугольного треугольника равны 9 и 40. Найдите высоту этого треугольника, опущенную на гипотенузу.
Геометрия
Катеты прямоугольного треугольника равны 9 и 40. Найдите высоту этого треугольника, опущенную на гипотенузу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь прямоугольного треугольника равна S=1/2*a*b=1/2*9*40=180 гипотенуза по теореме Пифагора равна c=корень(9^2+40^2)=41 высота, опущенная на гипотенузу равна h=2*S/c=2*180/41=360/41
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