Два туриста и один велосипед должны за1,5часа преодолеть путь в 12км. Известно,что на велосипеде каджый едет со скоростью20км/ч,а пешком их скорость 5км/ч. На велосипеде ехать вдвоем нельзя.Покажите,что туристы могут преодолеть...

один турист едет на велосипеде полчаса, он проедет 20*0.5=10 км, бросает велосипед и пешком идет к концу маршрута и зайдет за (12-10)/5=2/5=0.4 часа=24 минуты полчаса+0.4 часа=30 мин+24 минуты=54 минуты меньше полтора часа второй идет пешком час проходит 10 км до велосипеда, оставшиеся 12-10=2 км он преодолевает на велосипеде за 2/20=0.1 часа=6 мин всего потратит на путь 60мин+6 мин=66 минут меньше полтора часа(90 мин) таким например образом они одолеют маршрут без опоздания

Гость: Гость:

Первый турист едет на велосипеде полпути , т.е. 6 км, этот путь он проедет 6 : 20 = 3/10 ч = 18 минут, оставляет велосипед, и оставшиеся 6 км идет пешком, на это он затратит 6 : 5 = 1,2 ч = 72 минуты, следовательно на весь путь первый турист затратит 18 мин + 72 мин = 90 минуты = 1,5 ч Второй турист первую половину пути (6 км) до велосипеда идет пешком, на это он затрачивает 72 минуты, а вторую половину пути едет на велосипеде затрачивая на это 18 минут, следовательно на весь путь второй турист затратит 18 мин + 72 мин = 90 минуты = 1,5 ч. Таким образов туристы преодолеют весь маршрут без опоздания.