З двох розчинів солі - 10-відсоткового і 15-відсоткового - треба утворити 40г 12-відсоткового розчину. Скільки грамів кожного розчину потрібно взяти?

Алгебра

З двох розчинів солі - 10-відсоткового і 15-відсоткового - треба утворити 40г 12-відсоткового розчину. Скільки грамів кожного розчину потрібно взяти?

Автор: Гость