З двох розчинів солі - 10-відсоткового і 15-відсоткового - треба утворити 40г 12-відсоткового розчину. Скільки грамів кожного розчину потрібно взяти?
Алгебра
З двох розчинів солі - 10-відсоткового і 15-відсоткового - треба утворити 40г 12-відсоткового розчину. Скільки грамів кожного розчину потрібно взяти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай першого розчину треба взяти х грамів, тоді другого треба взяти (40-х) грамів, за умовою задачі 0.1х+0.15(40-х)=0.12*40 0.1х+6-0.15х=4.8 6-4.8=0.05х 1.2=0.05х х=1.2\0.05 х=24 40-х=40-24=16 відповідь 24 грами 10-відсоткового і 16 грам 15 -відсоткового відсотковий вміст солі=маса солі\маса розчину*100%
Гость:
Нехай 10-відсоткового взяли х г, тоді 15-відсоткового - (40-х) г. Складаємо рівняння: 0,1х+0,15(40-х)=40·0,12 0,1х+6-0,15х=4,8 0,05х=1,2 х=24 (г) - 10-відсоткового 40-24=16 (г) - 15-відсоткового
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