для пошива платьев рулон ткани длиной 140м. разрезали на куски, по 3м. каждый. Сколько таких кусков получилось и сколько метров ткани осталось.
Математика
для пошива платьев рулон ткани длиной 140м. разрезали на куски, по 3м. каждый. Сколько таких кусков получилось и сколько метров ткани осталось.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140/3=46 кусков и остаток 2 м
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