для пошива платьев рулон ткани длиной 140м. разрезали на куски, по 3м. каждый. Сколько таких кусков получилось и сколько метров ткани осталось.

Математика

для пошива платьев рулон ткани длиной 140м. разрезали на куски, по 3м. каждый. Сколько таких кусков получилось и сколько метров ткани осталось.

Автор: Гость