велосипедист проехал по прямой дороге из одного поселка в другой и вернулся обратно. пройденный велосипедистом путь оказался равным 32 км. Каково расстояние между поселками.

Физика

велосипедист проехал по прямой дороге из одного поселка в другой и вернулся обратно. пройденный велосипедистом путь оказался равным 32 км. Каково расстояние между поселками.

Автор: Гость