велосипедист проехал по прямой дороге из одного поселка в другой и вернулся обратно. пройденный велосипедистом путь оказался равным 32 км. Каково расстояние между поселками.
Физика
велосипедист проехал по прямой дороге из одного поселка в другой и вернулся обратно. пройденный велосипедистом путь оказался равным 32 км. Каково расстояние между поселками.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32/2=16км расстояние между поселками
Гость:
32:2=16 (км) Ответ. 16 км.
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