Из двух городов, расстояние между которыми 650 км, вышли навстречу друг другу два поезда. Один прошел 250 км,а другой - на 35 км меньше. На каком расстоянии друг от друга находятся поезда.
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 650 км, вышли навстречу друг другу два поезда. Один прошел 250 км,а другой - на 35 км меньше. На каком расстоянии друг от друга находятся поезда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250-35=215. 250+215=465. 650-465=185.
Гость:
1) 250-35=215(км) 2) 250+215=465(км) 3)650-465= 185(км) Ответ:на расстоянии 185 км находятся два поезда друг от друга.
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