Из двух городов, расстояние между которыми 650 км, вышли навстречу друг другу два поезда. Один прошел 250 км,а другой - на 35 км меньше. На каком расстоянии друг от друга находятся поезда.

Математика

Из двух городов, расстояние между которыми 650 км, вышли навстречу друг другу два поезда. Один прошел 250 км,а другой - на 35 км меньше. На каком расстоянии друг от друга находятся поезда.

Автор: Гость