Из двух городов, расстояние между которыми 650 км, вышли навстречу друг другу два поезда. Один прошел 250 км,а другой - на 35 км меньше. На каком расстоянии друг от друга находятся поезда.

Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 650 км, вышли навстречу друг другу два поезда. Один прошел 250 км,а другой - на 35 км меньше. На каком расстоянии друг от друга находятся поезда.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250-35=215.    250+215=465. 650-465=185.
Гость:
1) 250-35=215(км) 2) 250+215=465(км) 3)650-465= 185(км) Ответ:на расстоянии 185 км находятся два поезда друг от друга.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Трое мальчиков взяли из пакета 4 пряника так,что у каждого оказалось не меньше одного пряника. Сколько пряников мог взять каждый мальчик?  
Ответить
Математика
для пошива платьев рулон ткани длиной 140м. разрезали на куски, по 3м. каждый. Сколько таких кусков получилось и сколько метров ткани осталось.
Ответить
Математика
В вишневом варенье отношение массы вишни к массе сахара равно 2:3.Сколько колограммов вишни и сколько килограммов сахара в 3,5 кг вишневого выренья?
Ответить
Математика
вычислите (√3+√5-√3-√5)²
Ответить
Қазақ тiлi
Пожалуйста. очень срочно помогите соствить контрольный диалог на тему: Ви прочитали цікаву книжку. Переконайте однокласника теж прочитати її. мне о...
Ответить