При нагревании воды от 15С до 100С внутренняя энергия её увеличится на 178,8 кДж. Найдите массу нагреваемой воды.

Физика

При нагревании воды от 15С до 100С внутренняя энергия её увеличится на 178,8 кДж. Найдите массу нагреваемой воды.

Автор: Гость