дан вектор а{-6,4,12} Найдите координаты вектора b ,если |b|=28 и векторы а и b пртивоположно-направлены

Геометрия
дан вектор а{-6,4,12} Найдите координаты вектора b ,если |b|=28 и векторы а и b пртивоположно-направлены
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
векторы а и b пртивоположно-направлены, значит a=-k*b , где k>0 - действительное число (|a|=k*|b|) модуль вектора а равен: |a|=корень((-6)^2+4^2+12^2)=корень (196)=14   14=k*28 k=14/38=0.5 b=-1/k *a=-1/0.5*{-6,4,12}=-2{-6,4,12}=*{-2*(-6),-2*4,-2*12}={12,-8,-24}
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