Картина с рамой стоит 13200руб,причём картина в 10 раз дороже рамы. Сколько стоит картина и сколько стоит рама.
Математика
Картина с рамой стоит 13200руб,причём картина в 10 раз дороже рамы. Сколько стоит картина и сколько стоит рама.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+10х=13200 11х=13200 х=1200 1200+10*1200=13200 Ответ: картина стоит 12000руб, рама 1200руб.
Гость:
Картина с рамой-13200 руб. Картина - ? руб., в 10 раз < Рама - ? руб. Решение: Пусть х-цена рамы, а (х*10) - цена картины х+х*10=13200 х+10х=13200 11х=13200 х=13200:11 х=1200 (руб) - цена рамы х*10=1200*10=12000 (руб) - цена картины Ответ: 1200 рублей цена рамы, а 12000 - стоимость картины.
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