Картина с рамой стоит 13200руб,причём картина в 10 раз дороже рамы. Сколько стоит картина и сколько стоит рама.

Математика

Картина с рамой стоит 13200руб,причём картина в 10 раз дороже рамы. Сколько стоит картина и сколько стоит рама.

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