побудуйте прямокутник за стороною ав=8см і діагоналлю ас=10см
Геометрия
побудуйте прямокутник за стороною ав=8см і діагоналлю ас=10см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спочатку будуємо прямокутний трикутник АВС за катетом на гіпотенузою. Потім знаходимо точку Е, середину діагоналі АС, з'єднуємо точки В та Е та продовжуємо ВЕ на таку саму відстань. Отримана точка D sы буде четвертою вершиною. Побудова грунтується на тому, що діагоналі паралелограма точкою перетину діляться навпіл.
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