1. Меньший из смежных углов в 4 раза меньше разности этих смежных углов. Найдите эти смежные углы. 2. Сумма вертикальных углов на 30 градусов меньше угла, смежного с каждым из них. Найдите эти вертикальные углы. 3. Сумма трех у...

Алгебра

1. Меньший из смежных углов в 4 раза меньше разности этих смежных углов. Найдите эти смежные углы. 2. Сумма вертикальных углов на 30 градусов меньше угла, смежного с каждым из них. Найдите эти вертикальные углы. 3. Сумма трех углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, на 280 градусов больше четвертого угла. Найдите четыре угла.

Автор: Гость