1. Меньший из смежных углов в 4 раза меньше разности этих смежных углов. Найдите эти смежные углы. 2. Сумма вертикальных углов на 30 градусов меньше угла, смежного с каждым из них. Найдите эти вертикальные углы. 3. Сумма трех у...
Алгебра
1. Меньший из смежных углов в 4 раза меньше разности этих смежных углов. Найдите эти смежные углы. 2. Сумма вертикальных углов на 30 градусов меньше угла, смежного с каждым из них. Найдите эти вертикальные углы. 3. Сумма трех углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, на 280 градусов больше четвертого угла. Найдите четыре угла.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. х - меньший угол 180-х - больший угол 180-х-х=180-2х - разность этих смежных углов 4х=180-2х 6х=180 х=30 (град) - меньший угол 180-30=150 (град) - больший угол 2. х - один из вертикальных углов 180-х - смежный с ним угол 2х - сумма вертикальных углов 2х+30=180-х 3х=150 х=50 (град) 3. х - четвёртый угол 360-х - сумма оставшихся трёх углов х+280=360-х 2х=80 х=40 (град) - один из четырёх углов и равный ему вертикальный 180-40=140 (град) - каждый из другой пары вертикальных углов
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