докажите что четырех угольник MNPQ является паралеллограммом и найдите его диагонали если M(1;1) N(6;1) P(7;4) Q (2;4) очень нужно выручайте

Геометрия

докажите что четырех угольник MNPQ является паралеллограммом и найдите его диагонали если M(1;1) N(6;1) P(7;4) Q (2;4) очень нужно выручайте

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