длина участка, имеющего форму прямоугольника 70м его ширина 30м сколько шагов надо сделать чтобы обойти вокруг всего участка если два шага составляют 1м

Математика

длина участка, имеющего форму прямоугольника 70м его ширина 30м сколько шагов надо сделать чтобы обойти вокруг всего участка если два шага составляют 1м

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