длина участка, имеющего форму прямоугольника 70м его ширина 30м сколько шагов надо сделать чтобы обойти вокруг всего участка если два шага составляют 1м

Математика
длина участка, имеющего форму прямоугольника 70м его ширина 30м сколько шагов надо сделать чтобы обойти вокруг всего участка если два шага составляют 1м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо найти периметр участка, т. е.  Р=70+70+30+30=200 (м)  Т.к. в одном метре два шага, то 200*2=400 шагов 
Гость:
находим периметр P=(a+b)*2    P=(70+30)*2=200м,а так как у нас два шага один метр значит 200*2=400 шагов
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