Два путника вышли одновременно-один из A в B, а другой из B в A. Шли они равномерно, но с разными скоростями. В момент встречи первому остовалось идти еще 16 ч, а второму-9ч. Через сколько часов после выхода они встреились? Пож...
Математика
Два путника вышли одновременно-один из A в B, а другой из B в A. Шли они равномерно, но с разными скоростями. В момент встречи первому остовалось идти еще 16 ч, а второму-9ч. Через сколько часов после выхода они встреились? Пожалуйста помогите)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть они встретились через х часов, тогда первый затратил на весь путь х+16 ч, а второй х+9 часов, за час первый проходил 1\(х+16) часть пути, второй 1\(х+9) часть пути, за х часов первый прошел х\(х+16) часть пути, второй х\(х+9) часть пути. по условию задачи составляем уравнение и решаем его: х\(х+16)+х\(х+9)=1 x^2+9x+x^2+16x=x^2+9x+16x+144 x^2=144 x>0 x=12 ответ: через 12 часов они встретились
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