Ракета стартует с ускорением 3g.Определите вес космонавта,масса которого 75 кг
Физика
Ракета стартует с ускорением 3g.Определите вес космонавта,масса которого 75 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=75 кг a=3g P=? P=m(a+g) g≈9,8 м/с² a=3*9,8 a=29,4 м/с² P=75*(29,4+9,8) P=75*39,2 P=2940 Н≈2,9 кН
Гость:
Р=m(g+a) P=75 (g+3g) = 75·4g = 300·9,8 = 2940 (H) = 2,94 кН Ответ. 2,94 кН
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
длина участка, имеющего форму прямоугольника 70м его ширина 30м сколько шагов надо сделать чтобы обойти вокруг всего участка если два шага составля...
Математика
Два путника вышли одновременно-один из A в B, а другой из B в A. Шли они равномерно, но с разными скоростями. В момент встречи первому остовалось и...
Геометрия
докажите что четырех угольник MNPQ является паралеллограммом и найдите его диагонали если M(1;1) N(6;1) P(7;4) Q (2;4) очень нужно выручайте