Ракета стартует с ускорением 3g.Определите вес космонавта,масса которого 75 кг

Физика
Ракета стартует с ускорением 3g.Определите вес космонавта,масса которого 75 кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=75 кг a=3g P=?   P=m(a+g) g≈9,8 м/с² a=3*9,8 a=29,4 м/с² P=75*(29,4+9,8) P=75*39,2  P=2940 Н≈2,9 кН
Гость:
Р=m(g+a) P=75 (g+3g) = 75·4g = 300·9,8 = 2940 (H) = 2,94 кН Ответ. 2,94 кН 
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