разобрать морфологический разбор слова вершины

Гость: Гость:

Вершины;1. Сущ., общее грамматическое значение - предмет.2. 1. Начальная форма - вершина. 2. Нариц., неодуш., ж.р., 1скл. - постоянные признаки. 3. Ед ч ., р..падеж или мн.ч., им.п.- непостоянные признаки.3. В предложении может быть подлежащим или сказуемым ( если падеж именительный), дополнением , если падеж - родительный.