разобрать морфологический разбор слова вершины
Русский язык
разобрать морфологический разбор слова вершины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вершины;1. Сущ., общее грамматическое значение - предмет.2. 1. Начальная форма - вершина. 2. Нариц., неодуш., ж.р., 1скл. - постоянные признаки. 3. Ед ч ., р..падеж или мн.ч., им.п.- непостоянные признаки.3. В предложении может быть подлежащим или сказуемым ( если падеж именительный), дополнением , если падеж - родительный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В ящике било меньше 80 мандаринов. Известно, что их можно разделить поровну между двумя или тремя, или пятью детьми, но нельзя разделить поровну ме...
Математика
длина участка, имеющего форму прямоугольника 70м его ширина 30м сколько шагов надо сделать чтобы обойти вокруг всего участка если два шага составля...
Математика
Два путника вышли одновременно-один из A в B, а другой из B в A. Шли они равномерно, но с разными скоростями. В момент встречи первому остовалось и...