разобрать морфологический разбор слова вершины

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разобрать морфологический разбор слова вершины
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вершины;1. Сущ., общее грамматическое значение - предмет.2.   1. Начальная форма - вершина.      2. Нариц., неодуш., ж.р., 1скл. - постоянные признаки.      3. Ед ч ., р..падеж  или  мн.ч., им.п.- непостоянные признаки.3.  В предложении может быть подлежащим или сказуемым ( если падеж именительный),   дополнением , если падеж - родительный.
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