Дима и павлик одновременно отправились в поход из одного пункта в одном направлении, однако Павлик делал остановку для отдиха через каждое 2400м, а Дима через каждое 2800м. На ткаком найменьшем расстоянии от начала похода места...

Математика
Дима и павлик одновременно отправились в поход из одного пункта в одном направлении, однако Павлик делал остановку для отдиха через каждое 2400м, а Дима через каждое 2800м. На ткаком найменьшем расстоянии от начала похода места их остановок совпадут?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОК(2400,2800) = 2*2*2*2*2*3*5*5*7=16800 Наименьшее расстояние 16800 м.
Гость:
Для решения нужно найти наименьшее общее кратное чисел 2400 и 2800. НОК (2400, 2800) = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 3 * 5 * 5 * 7 = 16800 Наименьшее расстояние 16800 м. Ответ. 16800 м.
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