Дима и павлик одновременно отправились в поход из одного пункта в одном направлении, однако Павлик делал остановку для отдиха через каждое 2400м, а Дима через каждое 2800м. На ткаком найменьшем расстоянии от начала похода места...

Математика

Дима и павлик одновременно отправились в поход из одного пункта в одном направлении, однако Павлик делал остановку для отдиха через каждое 2400м, а Дима через каждое 2800м. На ткаком найменьшем расстоянии от начала похода места их остановок совпадут?

Автор: Гость