написать 5-7 предложений на тему Про доброго человека который учит нас делать добро.

Гость: Гость:

Кожного дня, тільки-но прокинувшись, я чую веселе:"Доброго ранку!" і бачу найлагіднішу в світі посмішку- мамину. З цих слів і починається кожний мій день. Мама- це найперша людина, яка вчить мене бути доброю, чуйною та справедливою.Тільки вона може так лагідно мене посварити, вказати на мої помилки та провинності і так ніжно пригорнути та поговорити зі мною, як із дорослою людиною. Мама багато розповідає мені про різні життєві ситуації і завжди наголошує, що на погані вчинки не можна відповідати тим же.І завжди потрібно ставитись до людей так, як хотілось би, щоб люди ставились до тебе. Я дуже хочу бути схожою на свою маму!