В магазине одежды объявлена акция: если покупатель приобретает товар на сумму свыше 10 000 руб., он получает скидку на следующую покупку в размере 10 \% уплаченной суммы. Если покупатель участвует в акции, он теряет право возвр...
Алгебра
В магазине одежды объявлена акция: если покупатель приобретает товар на сумму свыше 10 000 руб., он получает скидку на следующую покупку в размере 10 \% уплаченной суммы. Если покупатель участвует в акции, он теряет право возвратить товар в магазин. Покупатель Б. хочет приобрести куртку ценой 9300 р., рубашку ценой 1800 р. и перчатки ценой 1200 р. В каком случае Б. заплатит за покупку меньше всего:1) Б. купит все три товара сразу.2) Б. купит сначала куртку и рубашку, а потом перчатки со скидкой.3) Б. купит сначала куртку и перчатки, а потом рубашку со скидкой.В ответ запишите, сколько рублей заплатит Б. за покупку в этом случае.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I способ: 9300+1800+1200=12300 (р) - общая сумма покупки если Б. купит все три товара сразу. В этом случае скидка будет предоставлена только при следующей покупке. II способ: 1) 9300+1800=11100 (р) - заплатит Б. за куртку и рубашку. 2) 1200-10%=1080 (р) - заплатит Б. за перчатки. 3) 11100+1080=12180 (р) - общая сумма покупки, если Б. купит сначала куртку и рубашку, а потом перчатки со скидкой. III способ: 1) 9300+1200=10500 (р) - заплатит Б. за куртку и перчатки. 2) 1800-10%=1620 (р) - заплатит Б. за рубашку. 3) 10500+1620=12120 (р) - общая сумма покупки, если Б. купит сначала куртку и перчатки, а потом рубашку со скидкой. Третий способ самый выгодный.
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