48 +42 умножить на 18 :63-56= 36 +95 -205 умножить на 48 :16=
Математика
48 +42 умножить на 18 :63-56= 36 +95 -205 умножить на 48 :16=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 + 42 · 18 : 63 - 56 = 48 + 756 : 63 - 56 = 48 + 12 - 56 = 60 - 56 = 4 36 + 95 - 205 · 48 : 16 = 36 + 95 - 9840 : 16 = 36 + 95 - 615 = 131 - 615 = - 484
Гость:
48 + 42 · 18 : 63 - 56 = 4 1) 42 · 18=756 2) 756:63=12 3) 48+12=60 4) 60-56=4 36 + 95 - 205 · 48 : 16 = -484 1) 205 · 48=9840 2) 9840:16=615 3) 36+95=131 4) 131-615=-484
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