Уравнение движения материальной точки имеет вид x=0,4t^2. Написать формумлу зависимости Vx(t) И построить ее график. Показать на графике штриховкой площадь, численно равную пути, пройденному точкой за 4 сек.
Физика
Уравнение движения материальной точки имеет вид x=0,4t^2. Написать формумлу зависимости Vx(t) И построить ее график. Показать на графике штриховкой площадь, численно равную пути, пройденному точкой за 4 сек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение для скорости: V(t) = x'(t) = 0,8t График в координатах V и t представляет собой прямую линию, проведенную из начала координат и проходящий через точку (4 с; 3,2 м/с). В точке t = 4 провести пунктиром перпендикуляр до прямой V = 0,8t и заштриховать полученный треугольник и его площадь: S = (1/2)*4*3,2 = 6,4 м.
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