постройте параллелограмм по двум смежным сторонам и углу между ними
Геометрия
постройте параллелограмм по двум смежным сторонам и углу между ними
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из произвольной точки А откладываем горизонтальный отрезок, равный одной из данных сторон. Получим точку D. Далее при помощи транспортира проводим из точки А луч под данным в задаче углом. На этом луче откладываем второй данный отрезок начиная с точки А. Получим точку В. С центром в т.В при помощи циркуля проводим дугу окружности радиусом, равным АD. С центром в т. D проводим при помощи циркуля еще одну дугу радиусом равным АВ. Пересечение этих дуг дает нам последнюю точку С. Проводим ВС и DC. Параллелограмм построен.
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