АBCD - параллелограм, О - точка пересечения его диагоналей. Тогда верным будет равенство: а)АО-ОD=AD б)AO-BO=AD в)AB+BO=AO г)AB+BO=AC
Математика
АBCD - параллелограм, О - точка пересечения его диагоналей. Тогда верным будет равенство: а)АО-ОD=AD б)AO-BO=AD в)AB+BO=AO г)AB+BO=AC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т. к. в параллелограмме диагонали равны друг другу и точкой пересечения делятся пополам, то верно равенство под буквой Г.
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