сочинение - рассуждение по картину И.И.Левитана "Золотая осень"

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на картине Левитана "Золотая осень" природа показана в самом лучшем виде. Ведь все знают, что осень бывает плаксивой, а осень Левитана именно золотая. Деревья стоят в самом прекрасном наряде. Листва переливается разными оттенками. Неподалеку, стоят зеленые березки, которые не могут расстаться со своим летним убранством. На переднем плане, березки прощаются со своей золотой накидкой. Легкий ветерок вызывает настоящий золотой дождь. Небо чистое, но на нем уже бродят легкие облака. Речная гладь кажется неподвижной и холодной. Вода в реке похожа на зеркало. На поверхности воды отражается светлое небо с голубыми облаками. Осенний день, изображенный художником, полон света. В картине преобладают жизнерадостные светлые тона. Пейзаж этот не навевает грустных мыслей о предстоящей долгой зиме. Ведь в природе все одинаково прекрасно, и каждое из времен года, имеет свою неповторимую прелесть.