Свободно падающее тело в некоторый момент времени находилось на высоте һ1-1100м,а спустя время t=10с. на высоте h2=120м. над поверхностью земли.с какой высотой падало тело?
Физика
Свободно падающее тело в некоторый момент времени находилось на высоте һ1-1100м,а спустя время t=10с. на высоте h2=120м. над поверхностью земли.с какой высотой падало тело?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый отрезок: падение с искомой высоты h до отметки h1 с нулевой начальной скоростью. Скорость в конце отрезка назовем v. [latex]h-h_{1}=\frac{v^2}{2g}.[/latex] Второй отрезок: движение от отсечки h1 до отсечки h2 с начальной скоростью v и за время t. [latex]h_{1}-h_{2}=v*t+\frac{gt^2}{2}.[/latex] Решив полученную систему уравнений получим выражение для h: [latex]h=h_{1}+\frac{v^2}{2g}=h_{1}+\frac{[(h_{1}-h_{2})-\frac{gt^2}{2}]^2}{2gt^2}=1100+\frac{(980-\frac{980}{2})^2}{2*980}=1222,5\ m.[/latex] Ответ: 1222,5 м.
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