Почему протопопа Аввакума называли неистовым борцом и пророком?
Обществознание
Почему протопопа Аввакума называли неистовым борцом и пророком?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за несбигаємость силы воли непоколебимость идей велечайшеє мужество и терпениє
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