Известно, что каждый член группы выполняет определенную роль. Выбери группу в качестве примера и подумай, какие роли можно в ней выполнять. Заполни схему: Роли в группе(6 стрелок)

Гость: Гость:

Cо схемой посарайтесь справится сами, но в каждой группе есть (например класс): - лидер - изгой - красавица - клоун (часто он же и двоечник-хулиган) - заучка - двоечник-хулиган - "блатные" - средний класс Все из хотят дружить с лидером, так же все заинтересованны дружбой или благосклонностью красавицы. Изгой - часто либо бедный, либо тихий член группы, который не преупевает ни в чём Заучку не любят, но всегда пристают к нему с просьбой списать "Блатных" обычно не любят, так как оценки им выставляю не за знания, а за родительские связи, но если "блатной" к тому же лидер - тогда его любят все.