Найти величину ЭДС индукции в проводнике длиной 0,25 м, перемещающемся в однородном магнитном поле с индукцией 8 мТл со скоростью 5 м/с под углом 90˚ к вектору магнитной индукции

Физика

Найти величину ЭДС индукции в проводнике длиной 0,25 м, перемещающемся в однородном магнитном поле с индукцией 8 мТл со скоростью 5 м/с под углом 90˚ к вектору магнитной индукции

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