Найти величину ЭДС индукции в проводнике длиной 0,25 м, перемещающемся в однородном магнитном поле с индукцией 8 мТл со скоростью 5 м/с под углом 90˚ к вектору магнитной индукции

Физика
Найти величину ЭДС индукции в проводнике длиной 0,25 м, перемещающемся в однородном магнитном поле с индукцией 8 мТл со скоростью 5 м/с под углом 90˚ к вектору магнитной индукции
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЭДС индукции в движ. проводнике: E = B*v*L = 8*10^(-3)*5*0,25 = 0,01 В Ответ: 0,01 В.
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